Sefaz, Setur e Secont inauguram espaço coworking na sede das secretarias

As Secretarias da Fazenda (Sefaz), Turismo (Setur) e Controle e Transparência (Secont) inauguraram, na manhã desta quarta-feira (11), um espaço coworking no térreo do Edifício Aureliano Hoffman, na Enseada do Suá, em Vitória, sede das três repartições estaduais. A ideia é que, inicialmente, o espaço seja utilizado pelos servidores que estão em sistema de teletrabalho.

A inauguração do espaço coworking foi acompanhada pelos secretários Marcelo Altoé (Sefaz), Lenise Loureiro (Setur), Edmar Camatta (Secont), além de subsecretários e gerentes das três pastas.

O espaço coworking conta com estrutura para ser utilizado, simultaneamente, por mais de 80 pessoas. “Tenho conhecimento que desde antes da pandemia a Sefaz já vinha amadurecendo a ideia de permitir o teletrabalho para os servidores. E o espaço coworking foi pensado para permitir que essas pessoas pudessem fazer uma reunião, ou um atendimento presencial, quando for necessário”, disse Marcelo Altoé.

“Além disso, espaços de coworking, como esse, permitem um melhor aproveitamento dos prédios públicos, fomentando a ideia de redução de espaços locados pelo Governo Estadual”, acrescentou o secretário de Estado da Fazenda.

O ambiente inaugurado conta com armários para guardar pertences pessoais, mesas com tomadas e entradas USB, impressora, salas de reunião, copa e banheiros.

Lenise Loureiro destacou a possibilidade de utilização do espaço para integração entre as equipes. “É um importante espaço complementar de trabalho para servidores e estagiários possibilitando também a integração entre as equipes”, afirmou.

“O espaço coworking reflete bem a modernização do ambiente público de trabalho, agregando uma nova cultura voltada à produtividade, integração e bem-estar. Com certeza, um conceito que falta ao setor público e que veio para ficar”, complementou Edmar Camatta.

Os usuários do espaço coworking poderão contar com toda a infraestrutura disponibilizada para a Sefaz, Setur e Secont, “O ambiente é climatizado, com wi-fi disponível em todas as áreas e biblioteca à disposição de todos. Estamos muito felizes em entregar esse espaço para o uso dos servidores”, disse o subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos, Gabriel Mattar.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sefaz

Alexandre Lemos / Giordany Bozzato

(27) 3347-5511 / 3347-5128

[email protected] / [email protected]

Assessoria de Imprensa da Setur

Simone Diniz

(27) 3636-8006 / 99805-1308

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Secont

Cintia Bento Alves

(27) 3636-5354 / 98895-1695

[email protected]