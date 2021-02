Sefaz realiza operação para fiscalizar transporte de rochas

Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) realizaram, nessa quinta-feira (25), ações em diferentes pontos do Estado para fiscalizar o transporte de rochas ornamentais. Os representantes da Receita Estadual estiveram nos municípios de Colatina, Serra e em diversos pontos da BR-101 no sul do Estado.

Apesar de o foco ter sido o transporte irregular de rochas ornamentais, os auditores fiscais também fizeram vistorias em caminhões que transportavam outros produtos. “Foram encontradas quatro veículos fazendo o transporte de forma irregular. Somados, os autos de infração chegam a R$ 20 mil”, disse o auditor fiscal Luiz Carlos Rodrigues.

“A presença dos auditores nas estradas é muito importante. Além dos problemas encontrados na hora da fiscalização, também é feito um trabalho de inteligência no intuito de verificar possíveis situações diferentes das verificadas habitualmente”, acrescenta o auditor fiscal José Roberto de Martin.

Nesta sexta-feira (26), os autos foram pagos e as cargas liberadas.

Ampliação

Nos últimos meses, a Sefaz intensificou as fiscalizações de trânsito. No último trimestre de 2020, foi realizada, em média, uma ação a cada três dias. “Essas ações resultaram em mais de R$ 1 milhão em autos de infração emitidos. Isso mostra como o trabalho dos auditores fiscais é relevante para o Estado no combate à sonegação fiscal”, explicou o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

