Sefaz publica Normas de Contabilidade Aplicada ao setor público

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) publicou, na última semana, três novas Normas do Sistema de Contabilidade (SCO). Elas foram editadas pela Subsecretaria do Tesouro Estadual (Subset), por intermédio da Gerência de Contabilidade Geral do Estado (Gecog). As Normas do Sistema de Contabilidade podem ser acessadas no endereço: https://sefaz.es.gov.br/sistema-de-contabilidade

Tratam-se das seguintes normas: Conciliação mensal e controle analítico e contábil dos bens móveis, incluindo a respectiva depreciação; Conciliação mensal e controle analítico e contábil dos bens imóveis, incluindo a respectiva depreciação; e Conciliação mensal e controle analítico e contábil dos bens intangíveis, incluindo a respectiva amortização.

O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, explicou que entre os objetivos está a padronização das atividades e rotinas contábeis dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. “Com as normas, visamos assegurar a correta execução da política contábil definida pela Sefaz enquanto órgão central do Sistema de Contabilidade Estadual”, disse.

Sem distorção

O contador-geral do Estado, o consultor Alan Johanson, afirmou que as três novas normas publicadas têm por objetivo assegurar o reconhecimento, a mensuração, o registro e a evidenciação dos bens integrantes do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível do Governo do Estado, de forma íntegra e fidedigna.

“Dessa forma, garantimos que nas Demonstrações Contábeis o patrimônio público seja demonstrado sem qualquer tipo de distorção”, destacou Johanson.

