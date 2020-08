Sefaz promove webinar sobre obtenção de recursos para financiamento de projetos

.

O lutador Genivan Porto, contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), está na final do primeiro torneio Latino-Americano com Manoplas de Boxe virtual. O atleta, que disputa a competição na categoria de 13 a 15 anos, briga pelo título com outros seis competidores da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México e Peru. O resultado final do torneio será divulgado neste domingo (30).

Para o campeonato, organizado pela Associação de Boxe de Tamaulipas (Abatam), junto ao Instituto de Estudos em Ciências do Esporte (INECD), os lutadores prepararam um vídeo de até 45 segundos, em que apareciam realizando movimentos com manoplas da modalidade.

Na primeira fase, o vídeo serviu para a seletiva nacional e foi avaliado por um júri técnico que determinou os finalistas de cada categoria, por país. Agora, na fase final, todos se enfrentam com o mesmo vídeo, que será julgado novamente pelo júri para definir os campeões.

Muito feliz com a classificação, Genivan Porto comentou com grandes expectativas o resultado que espera na final do torneio. Ele aproveitou para falar sobre sua preparação e próximas competições.

“Estou muito feliz de ter sido campeão na primeira fase e agora, espero um bom resultado na final. Eu tenho treinado de segunda-feira a sexta-feira, duas vezes ao dia, pois venho me preparando como se fosse uma competição presencial, só que não tenho um adversário na minha frente”, concluiu Porto.

Outros brasileiros

Além de Genivan Porto, representam o Brasil na competição os atletas William Docarmo e Larissa Moreira, que disputam na categoria de 15 a 18 anos, e Tiago Conceição, na categoria acima de 18 anos. A lista com todos os finalistas pode ser acessada aqui.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta beneficia, neste ano, 121 atletas e paratletas de alto rendimento. Os valores do auxílio mensal variam de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico).

