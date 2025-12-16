Sefaz leva orientações sobre a Nota Fiscal Fácil a produtores rurais em Santa Maria de Jetibá e Viana

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Subgerência de Educação Fiscal (Suefi), realizou, na última quinta-feira (11) e na sexta-feira (12), ações de orientação voltadas a produtores rurais capixabas, com foco na divulgação e no uso do aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF). A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre a ferramenta, que simplifica a emissão de documentos fiscais eletrônicos diretamente pelo celular.

Na quinta-feira (11), a equipe da Sefaz esteve em um centro de distribuição, em Santa Maria de Jetibá, reunindo cerca de 140 produtores rurais da região, além de empresas compradoras da produção agrícola local. Já na sexta-feira, a ação ocorreu em uma distribuidora em Viana, com a participação de aproximadamente 100 produtores rurais e empresas parceiras. As empresas envolvidas nos encontros negociam cerca de 70% da produção agrícola da Região Metropolitana e em outros polos regionais do Estado.

Durante os eventos, o auditor fiscal César Milagres ministrou palestras explicativas sobre a utilização do aplicativo NFF, apresentando o passo a passo para a emissão das notas fiscais, além de demonstrar situações práticas do dia a dia dos produtores rurais. As atividades também abriram espaço para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre os participantes.

Para César Milagres, a aproximação com os produtores é fundamental para ampliar o uso da ferramenta e fortalecer a educação fiscal. “Levar a Nota Fiscal Fácil diretamente aos produtores rurais, em espaços onde a atividade acontece, facilita o entendimento e a adesão à ferramenta. Nosso objetivo é mostrar, na prática, como o aplicativo simplifica a rotina do produtor e contribui para a regularidade fiscal e o fortalecimento da cadeia produtiva”, destacou o auditor fiscal.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sefaz

Cintia Bento Alves

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES