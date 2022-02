Sefaz intensifica operações em rodovias do Estado

Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) realizaram, durante os últimos dias, ações ostensivas em todo o Estado do Espírito Santo. A realização de operações simultâneas em diferentes locais teve como principal objetivo o combate ao transporte irregular de mercadorias.

No município de São Mateus foram apreendidas 77 chapas de granito, que estavam sendo transportadas sem acompanhamento do respectivo documento fiscal. O transportador foi autuado em mais de R$ 10 mil.

“Estamos presentes em diversos pontos de fiscalização de mercadorias, inclusive nas divisas do Estado. Isso é muito importante, porque coíbe a concorrência desleal e estimula o cumprimento das obrigações tributárias”, disse o auditor fiscal e subgerente Regional Orlando Anastacio, que comandou as atividades no norte do Estado.

Já em Marataízes, as autuações ultrapassaram os R$ 20 mil. “As apreensões e autuações foram relativas a medicamentos, vidros, granitos, entre outras mercadorias. Todas estavam desacompanhadas de documento fiscal”, informou o auditor fiscal e subgerente Regional Florentino Dalfior Junior, que comandou o trabalho no sul.

Segundo o auditor fiscal e gerente de Fiscalização, Arthur Nunes, os trabalhos vão continuar e se intensificarão. “A constância de operações ostensivas e a presença massiva da fiscalização nas ruas vão contribuir muito para combater a concorrência desleal”, complementou.

Em todas operações, o trabalho dos auditores fiscais contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), bem como da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

