Connect with us

Estadual

Sefaz autua em mais de R$ 400 mil e apreende 112,5 mil maços de cigarros sem nota fiscal

Published

2 horas ago

on

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, lavrou auto de infração superior a R$ 400 mil e apreendeu uma carga de 112.500 maços de cigarros transportados sem documentação fiscal. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (12), na BR-482, na saída de Alegre para Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba.

A operação teve início a partir de uma ação integrada do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do setor de inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), que identificaram a circulação de um caminhão transportando carga suspeita, possivelmente oriunda do Estado do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo.

Após a abordagem, o condutor do veículo, de 37 anos, informou que transportava 225 caixas de cigarros provenientes do município de Duque de Caxias (RJ). No entanto, a mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal, configurando infração à legislação tributária.

Diante da irregularidade, a Receita Estadual foi acionada para adoção das providências administrativas. O caminhão foi encaminhado à Agência da Receita Estadual em Alegre, onde auditores fiscais realizaram a conferência da carga e os procedimentos fiscais cabíveis.

Foi lavrado auto de infração com cobrança de ICMS, multa e atualização monetária, totalizando valor superior a R$ 400 mil. Como não houve a regularização da situação fiscal, foi determinada a apreensão da mercadoria. Ao todo, foram apreendidas 225 caixas contendo 500 maços cada, somando 112.500 maços de cigarros.

A operação reforça a importância da atuação integrada entre as forças de segurança e a Receita Estadual no combate à sonegação fiscal e à circulação irregular de mercadorias, garantindo a proteção da concorrência leal e a arrecadação de recursos que retornam à sociedade por meio de políticas públicas essenciais.

Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sefaz
[email protected]

Fonte: GOVERNO ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Entretenimento2 minutos ago

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna, comemora 9 meses com festa temática de Carnaval

A pequena Zuri, filha da cantora Ludmilla com a dançarina Brunna Gonçalves, completou nove meses de vida com uma comemoração...
Polícia Federal2 horas ago

PF prende 2 mulheres por contrabando de medicamentos emagrecedores

Divinópolis/MG. A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil de Alpinópolis/MG, cumpriu nesta quinta-feira (19/2), durante a Operação Good Shape, dois...
Polícia Federal2 horas ago

PF prende homem condenado por estupro de vulnerável no Rio de Janeiro

Volta Redonda/RJ. Nesta quinta-feira (19/2), a Polícia Federal prendeu um homem condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na...
Estadual2 horas ago

APACB encerra campanha contra trânsito na faixa preservada

A Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) encerrou, nesta quinta-feira (19), a Campanha contra o trânsito de...
Estadual2 horas ago

Sefaz autua em mais de R$ 400 mil e apreende 112,5 mil maços de cigarros sem nota fiscal

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, lavrou auto de infração superior a R$ 400 mil e...
Polícia Federal3 horas ago

FICCO/Ilhéus cumpre dois mandados de prisão durante o pré-carnaval

Ilhéus/BA. No período de pré-carnaval na Bahia, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus), em conjunto...
Estadual3 horas ago

Kleber Andrade recebe o jogo entre Porto Vitória e Rio Branco pelo mata-mata do Capixabão

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe, neste sábado (21), às 16h, o jogo de ida das quartas de...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus2 dias ago

Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri

Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
São Mateus3 dias ago

Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus

Um dos suspeitos de assassinar dois irmãos adolescentes em 2024 foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo no município...
São Mateus3 dias ago

Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval

O Balneário de Guriri segue em clima de festa e lotação máxima durante os dias de Carnaval. A movimentação intensa...

Regional

Regional5 horas ago

Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES

Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Regional10 horas ago

Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em...
Regional1 semana ago

Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na BR-101 no Norte do ES

Um jovem de 24 anos, identificado como Wemerson Santos de Oliveira, foi encontrado morto às margens da BR-101, na altura...

Estadual

Estadual5 horas ago

Imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório em crianças prematuras e com comorbidades já começou

A Secretaria da Saúde (Sesa), iniciou, na segunda-feira (09), a estratégia estadual de imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR)...
Estadual5 horas ago

Saiba quais são as vacinas para cada fase da vida

Nos últimos anos, o Espírito Santo vem recuperando as altas coberturas vacinais que sofreram impacto direto devido ao período pandêmico...
Estadual5 horas ago

Iema orienta população sobre como agir ao encontrar animais silvestres em áreas públicas

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) orienta a população a não interagir com animais silvestres encontrados...

Nacional

Nacional5 horas ago

Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia; suspeito é preso

Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado...
Nacional1 dia ago

Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

A Unidos do Viradouro trouxe Moacyr da Silva Pinto, o icônico Mestre Ciça, como samba-enredo do Carnaval deste ano A...
Nacional1 dia ago

Árvore cai sobre carro e mata criança de 1 ano em Minas Gerais

Uma criança de apenas 1 ano morreu após uma árvore cair sobre o veículo em que estava com a família,...

Policial

Policial4 horas ago

DFRV prende suspeito de roubo de veículo na Grande Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), deu...
Policial4 horas ago

Deic conclui inquérito sobre roubo em Aracruz e indicia suspeito de 19 anos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
Policial4 horas ago

Governo do Estado investe mais de R$ 72 milhões em infraestrutura na PCES entre 2019 e 2026

No período de 2019 a 2026, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebeu do Governo do Estado o total...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento4 horas ago

Virginia Fonseca curte dia de praia com família após carnaval: ‘Dia com eles’

Virginia Fonseca, de 26 anos, escolheu a tranquilidade do mar para aproveitar o pós-Carnaval 2026. Nesta quinta-feira (19), a influenciadora...
Entretenimento6 horas ago

Deborah Secco surge deslumbrante em nova foto de biquíni

A atriz Deborah Secco movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo nos stories do Instagram. No registro, a...
Entretenimento6 horas ago

Ticiane Pinheiro curte dias de paraíso na Península de Maraú com a filha Manuella

Ticiane Pinheiro, de 49 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (19), ao compartilhar registros da viagem que está fazendo com...

POLÍTICA

Política6 horas ago

Guaçuí e Jerônimo Monteiro terão entrega de mudas na segunda

Produtores rurais dos municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí serão beneficiados com a entrega de mudas de café, cacau e...
Política8 horas ago

Proposta institui semana da biodiversidade marinha no ES

A Comissão de Justiça analisa a criação da Semana Estadual da Biodiversidade Marinha, tema do Projeto de Lei (PL) 651/2025,...
Política10 horas ago

Proposta quer garantir apoio a transporte de universitários

O deputado Coronel Weliton (PRD) defende que, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), haja no Espírito Santo...

Esportes

Esportes20 horas ago

Botafogo perde para Nacional Potosí e sai em desvantagem na Libertadores

O Botafogo amargou sua sexta derrota consecutiva na temporada ao ser superado pelo Nacional Potosí por 1 a 0, na...
Esportes1 dia ago

Coutinho explica saída do Vasco: “Estou muito cansado mentalmente”

Meia diz que tomou decisão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda: “Percebi que meu ciclo no clube tinha...
Esportes3 dias ago

Dupla brasileira Fonseca/Melo estreia com vitória no Rio Open

A parceria brasileira formada pelo jovem João Fonseca, de 19 anos, e o experiente Marcelo Melo, de 42, começou com...

Mais Lidas da Semana