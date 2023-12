Sedu vai certificar mais dez novas ‘Escolas do Futuro’ em 2024

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), implantou, em 2023, o certificado “Escola do Futuro” em cinco unidades da Rede Pública Estadual de Ensino. Em 2024, mais dez escolas receberão a certificação, que é concedida às escolas que atingirem um nível que atenda aos eixos pedagógico, formativo, digital e de infraestrutura.

A “Escola do Futuro” propõe o desenvolvimento da cultura digital a partir do uso de metodologias pedagógicas inovadoras e de tecnologias educacionais no cotidiano escolar.

As novas 10 escolas certificadas são: os Centros Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, de Conceição do Castelo; João XXIII, de Barra de São Francisco; Governador Gerson Camata, de São Gabriel da Palha; Marita Motta Santos, de São Mateus; Bráulio Franco, de Muniz Freire; as Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Getúlio Vargas, de Cachoeiro de Itapemirim; Nelson Vieira Pimentel, de Viana; Honório Fraga, de Colatina; as Escolas Estaduais de Ensino Médio (EEEM) Doutor Silva Mello, de Guarapari; e Emir de Macedo Gomes, de Linhares.

Unidades já certificadas: Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Pastor Oliveira de Araújo, de Vila Velha; a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Mario Gurgel, de Vila Velha; a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hunney Everest Piovesan, de Cariacica; a EEEFM Major Alfredo Pedro Rabaioli, de Vitória; e a EEEFM Marinete de Souza Lira, da Serra.

As atribuições gerais, organização, atribuições, responsabilidades e disposições da Escola do Futuro estão descritas na Portaria nº 263 – R. Leia o documento clicando AQUI.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Iris Carolina/ Geiza Ardiçon

[email protected] / [email protected]

(27) 3636-7705/ 3636-7706/ 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES