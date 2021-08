Sedu realiza mais um seminário regional do Paes

A Secretaria da Educação (Sedu) realizou, nesta quinta-feira (05), mais um Seminário Regional do Pacto Pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), desta vez, com a equipes das Superintendências Regionais de Educação (SREs) da Região Metropolitana: Carapina, Cariacica e Vila Velha.

O Paes conta com a Coordenação do Paes (Copaes) na Sedu, conduzida por Saulo Andreon, com os Núcleos do Paes (Nupaes) e as equipes das SREs.

Na abertura do Seminário, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, lembrou da complexidade da Região Metropolitana, que comporta mais da metade das matriculas municipais. “O encontro vem em boa hora, ainda no primeiro ano das novas gestões municipais, que são tão importantes para o regime de colaboração”, enfatizou.

O coordenador do Paes na Sedu, Saulo Andreon, ressaltou a proposta dos seminários. “O nosso objetivo com esses encontros é criar sintonia e alinhamento entre a Sedu, por meio do Copaes, e as SREs, por meio dos Nupaes, e secretários municipais, para que a construção da cooperação chegue, de fato, nas escolas e as crianças sejam alfabetizadas na idade certa”, detalhou.

Os municípios jurisdicionados às SREs da Região Metropolitana são: Vitória, Serra, Santa Teresa, Fundão, Cariacica, Viana, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma e Alfredo Chaves.

Saiba mais sobre o Paes: https://sedu.es.gov.br/paes

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata