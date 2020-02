Sedu realiza inscrições para Formação do Modelo Pedagógico e de Gestão da Educação em Tempo Integral

A Secretaria da Educação (Sedu) realiza inscrições para os interessados em participar da Formação do Modelo Pedagógico das Escolas de Educação em Tempo Integral – 2020. As inscrições acontecem nesta segunda-feira (03) e terça-feira (04) por meio da Coordenação da Educação em Tempo Integral (CETI) e do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEFOPE).

Todos os profissionais que atuam em uma das 62 escolas desse modelo devem se inscrever. A formação ocorrerá entre os dias 7 de fevereiro e 6 de março de 2020.

Para isso, basta procurar o diretor e/ou o coordenador pedagógico, que são os multiplicadores da unidade de ensino. A proposta assume metodologia híbrida, com encontros presenciais e ambiente virtual de aprendizagem, democratizando o acesso ao conteúdo formativo e possibilitando aprendizagens mais significativas, já que a metodologia adotada envolve a fundamentação teórico-metodológica, o dia a dia da escola e momentos de debates com pautas específicas.

O coordenador da Educação em Tempo Integral, Marcelo Lema, afirmou que a ação fortalece a ampliação do modelo, já que contribui para o profissional conhece-lo melhor. “Esse é um passo importante do trabalho pedagógico, visto que a expansão da oferta de Educação em Tempo Integral nos desafia a pensar novas estratégias formativas, com ganho em escala, porém sem perder o foco na qualidade”, disse.

