Sedu realiza formação Jovens Protagonistas

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Assessoria de Educação em Tempo Integral, realizou a formação Jovens Protagonistas 2020. Ao todo, cerca de 400 pessoas participaram da ação formativa on-line, entre estudantes, diretores e coordenadores pedagógicos.

Durante a formação, foi falado sobre a Inteligência Emocional. “Os quatro pilares da inteligência emocional são: autoconhecimento, autogestão, empatia e gestão de relacionamento”, explicou Júlia da Matta Machado de Paula, que faz parte da equipe da Assessoria de Educação em Tempo Integral da Sedu.

Também foi transmitido o vídeo “O poder da empatia” para falar sobre a importância de promover a conexão e se conectar com o outro. “A empatia é uma competência social”, disse Júlia da Matta Machado de Paula.

O coordenador de Educação em Tempo Integral da Sedu, Marcelo Lema Del Rio, acompanhou toda a formação e enfatizou a importância da empatia não só entre alunos, mas também com as equipes escolares. “Temos que lembrar da importância de se ter empatia com as equipes escolares, principalmente, nesse momento que os profissionais precisaram aprender a dar aulas on-line. É necessário essa sensibilidade com os professores e os demais profissionais da educação, que lidam de frente com as questões emocionais dos alunos”, destacou.

