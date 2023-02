Sedu realiza entrega de veículos escolares ao município de Vila Valério

A Secretaria da Educação (Sedu) repassou ao município de Vila Valério o valor de R$ 2 milhões para a compra de veículos destinados ao transporte escolar. O recurso foi repassado por meio do Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE).

Para a entrega simbólica dos seis veículos adquiridos, realizada nessa segunda-feira (06), estiveram no município o técnico de Transporte Escolar, Marcos dos Santos Silva, representando a Sedu, e a secretária municipal de Educação, Dulcinei Brumati.

PETE

No dia 04 de abriu de 2013, o Governo do Estado instituiu, por meio da Lei n° 9.999, o Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE), com o objetivo de transferir recursos financeiros diretamente aos municípios que realizam, nas respectivas áreas de circunscrição, o transporte escolar de alunos dos ensinos Fundamental e Médio, e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino, residentes no meio rural.



