Sedu realiza entrega de veículos escolares ao município de Jerônimo Monteiro

A Secretaria da Educação (Sedu) repassou o valor de R$ 1.246.813,34 ao município de Jerônimo Monteiro para a compra de veículos destinados ao transporte escolar. O recurso é oriundo do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).

Com o dinheiro, o município adquiriu três ônibus. E para a entrega simbólica dos veículos, esteve no município de Jerônimo Monteiro, nessa quarta-feira (17), o técnico de Transporte Escolar da Sedu, Marcos dos Santos Silva.

Funpaes

O Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes) foi instituído pela Lei Estadual nº 10.787/2017 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 4.217-R/2018. Em 2021 passou por uma reestruturação, com base na Lei Estadual nº 11.257/2021 e no Decreto 4.907-R/2021, a qual ampliou sua abrangência quanto às etapas educacionais contempladas, atingindo, assim, além do Ensino Infantil, o Ensino Fundamental.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Geiza Ardiçon

[email protected]

(27) 3636-7706

Fonte: GOVERNO ES