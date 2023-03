Sedu realiza entrega de ônibus escolares aos municípios de Águia Branca e Água Doce do Norte

A Secretaria da Educação (Sedu) realizou a entrega aos municípios de Águia Branca e Água Doce do Norte de ônibus destinados ao transporte escolar. O recurso foi repassado por meio do Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE).

O município de Águia Branca concretizou a aquisição de dois ônibus no valor de R$ 1.034.000,00. Para o município de Água Doce do Norte foram adquiridos três ônibus destinados ao transporte escolar, no valor de R$ 1.345.360.

PETE

No dia 04 de abril de 2013, o Governo do Estado instituiu, por meio da Lei n° 9.999, o Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE), com o objetivo de transferir recursos financeiros diretamente aos municípios que realizam, nas respectivas áreas de circunscrição, o transporte escolar de alunos dos ensinos Fundamental e Médio, e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino, residentes no meio rural.

Ao todo, desde 2021 até agora, já foram destinados R$50 milhões para a aquisição de 160 veículos (vans, ônibus, câmera frigorífico, entre outros) para 40 municípios capixabas.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini/ Soraia Camata

[email protected] / [email protected]

Fonte: Governo ES