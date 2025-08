Sedu realiza dez aulões presenciais de Ciências da Natureza e Matemática neste sábado (09)

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino poderão participar, neste sábado (09), de dez aulões presenciais de Ciências da Natureza e Matemática voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A iniciativa faz parte de um ciclo de encontros promovidos aos sábados pela Secretaria da Educação (Sedu), com o apoio das Superintendências Regionais de Educação (SRE).

Os aulões, que ocorrerão das 8h às 12h, serão ministrados por professores do curso preparatório e têm como objetivo reforçar a preparação dos estudantes para o exame, estimulando a resolução de problemas e a integração entre as áreas do conhecimento. Para participar, os estudantes devem realizar inscrição por meio de link solicitado ao líder de turma, utilizando o e-mail institucional. As vagas são limitadas.

Os encontros acontecerão em polos distribuídos por municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Ecoporanga, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha. Além das atividades previstas para este sábado, uma edição noturna será realizada na segunda-feira (11), das 19h às 22h, no município de Afonso Cláudio, ampliando a oferta de apoio para aqueles que têm disponibilidade em horários alternativos.

“O momento dos aulões será uma oportunidade para os estudantes aprofundarem seus conhecimentos por meio de práticas pedagógicas inovadoras, que vão além do conteúdo tradicional”, destacou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Cronograma

Os aulões acontecerão em diferentes municípios, com inscrições disponibilizadas por meio de link a ser solicitado ao líder de turma. O formulário poderá ser acessado apenas com o e-mail institucional do estudante, e as vagas são limitadas.

Dia 09/08 (sábado) | Horário: 8h às 12h

Cachoeiro de Itapemirim – CEEFMTI Liceu Muniz Freire

Cariacica – EEEFM Hunney Everest Piovesan

Colatina – CEEFMTI Conde de Linhares

Ecoporanga – CEEFMTI Daniel Comboni

Guaçuí – EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro

Linhares – EEEFM Polivalente de Linhares I

Nova Venécia – EEEM Dom Daniel Comboni

São Mateus – EEEFM Pio XII

Serra – EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão

Vila Velha – EEEFM Agenor de Souza Lé

Dia 11/08 (segunda-feira) | Horário: 19h às 22h

Afonso Cláudio – CEEFMTI Afonso Cláudio

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

[email protected]

Deborah Hemerly | [email protected]

Cícero Giuri | [email protected]

(27) 3636-7888 / 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES