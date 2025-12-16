Sedu realiza Concerto de Natal do Programa Música na Rede no Theatro Carlos Gomes

A Secretaria da Educação (Sedu) promove, nesta quarta-feira (17), às 19h30, o Concerto de Natal do Programa Música na Rede, no Theatro Carlos Gomes, em Vitória. A apresentação reúne a Orquestra Jovem de Violões, a Banda Jovem, o Coro Jovem e a Camerata Jovem Música na Rede, em um momento de celebração que marca o encerramento das atividades musicais desenvolvidas ao longo do ano letivo.

A iniciativa integra as ações do Programa Música na Rede, desenvolvido pela Sedu em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (Fames) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Atualmente, o programa atende cerca de 6.500 estudantes e está presente em 142 escolas da Rede Estadual, distribuídas em 53 municípios capixabas.

Por meio do Música na Rede, os estudantes participam de grupos de referência, nos quais têm a oportunidade de tocar com alunos de diferentes escolas e vivenciar a prática musical coletiva, incluindo formações de banda, orquestra e coro. A proposta contribui para o desenvolvimento artístico, social e educacional dos alunos, além de fortalecer a integração entre as unidades escolares.

Para o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, o concerto simboliza os resultados de uma política pública que valoriza a educação integral. “O Música na Rede amplia horizontes, fortalece vínculos e mostra que a escola pública também é espaço de formação artística e cultural. Ver esses estudantes ocupando um palco histórico como o Theatro Carlos Gomes é a confirmação de que investir em arte é investir no desenvolvimento humano e educacional”, destacou o secretário.

Serviço

Concerto de Natal – Programa Música na Rede

Data: 17 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Theatro Carlos Gomes – Rua Barão de Itapemirim, nº 232, Centro, Vitória

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita, sujeita à lotação do espaço

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

[email protected]

Cícero Giuri | [email protected]

(27) 3636-7888 / 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES