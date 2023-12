Sedu realiza ‘Cerimônia Capixaba de Premiação dos Estudantes Medalhistas na OBMEP – edição 2022’

A Secretaria da Educação (Sedu) vai realizar, nesta quarta-feira (13), a Cerimônia Capixaba de Premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), referente à edição de 2022. O evento contará com uma Minifeira de Matemática, em que serão expostos projetos desenvolvidos por estudantes da Rede Pública de Ensino e por laboratórios de instituições de Ensino Superior.

Serão premiados 183 estudantes pelo desempenho na OBMEP – edição 2022, sendo 11 com medalhas de ouro, 46 com medalhas de prata e 126 com medalhas de bronze.

O evento é realizado todos os anos pela Sedu e pela Coordenação Regional da OBMEP/ES, por meio do Programa Matemática na Rede.

Matemática na Rede

O Programa Matemática na Rede tem como objetivo promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento, contribuindo para a melhoria da qualidade da Educação Básica. Visa também incentivar o estudo da Matemática entre estudantes e a integração com as universidades, os institutos de pesquisa e as sociedades científicas.

Serviço:

Cerimônia Capixaba de Premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP 2022) e Minifeira de Matemática e suas Tecnologias

Data: 13/12 (quarta-feira)

Horário da cerimônia de premiação: 15 horas

Horário da Minifeira de Matemática: das 10h às 14h30

Público: estudantes, pais, professores e autoridades

Local: Centro de Convenções de Vitória – R. Constante Sodré, 157 – Santa Lucia, Vitória.

Fonte: GOVERNO ES