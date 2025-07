Sedu realiza Aulões Presenciais de Ciências da Natureza e Matemática para estudantes do Pré-Enem

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino poderão participar, nos dias 09 e 11 de agosto, de 12 aulões presenciais de Ciências da Natureza e Matemática voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os encontros acontecerão no sábado (09), das 8h às 12h, em 11 polos. Já na segunda-feira (11), será realizada uma edição noturna no município de Afonso Cláudio, das 19h às 22h.

Durante os aulões, os participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos por meio de práticas pedagógicas inovadoras, que priorizam a resolução de problemas, o pensamento crítico e a integração entre áreas do conhecimento.

A iniciativa integra as ações da Sedu voltadas à ampliação do acesso ao Ensino Superior, com estratégias que vão além da teoria tradicional e promovem ambientes colaborativos, dinâmicos e motivadores.

Cronograma

Os aulões acontecerão em diferentes municípios, com inscrições disponibilizadas por meio de link a ser solicitado ao líder de turma. O formulário poderá ser acessado apenas com o e-mail institucional do estudante, e as vagas são limitadas. O link de inscrição será disponibilizado cerca de dez dias úteis antes da data do aulão.

Dia 09/08 (sábado) | Horário: 8h às 12h

Cachoeiro de Itapemirim – CEEFMTI Liceu Muniz Freire

Cariacica – EEEFM Hunney Everest Piovesan

Colatina – CEEFMTI Conde de Linhares

Ecoporanga – CEEFMTI Daniel Comboni

Guaçuí – EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro

Linhares – EEEFM Polivalente de Linhares I

Nova Venécia – EEEM Dom Daniel Comboni

São Mateus – EEEFM Pio XII

Serra – EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão

Vila Velha – EEEFM Agenor de Souza Lé

Vitória – EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco

Dia 11/08 (segunda-feira) | Horário: 19h às 22h

Afonso Cláudio – CEEFMTI Afonso Cláudio

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

[email protected]

Deborah Hemerly | [email protected]

Cícero Giuri | [email protected]

(27) 3636-7888 / 3636-7707