Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para manifestação de interesse e adesão ao Programa Mais Professores, destinado ao preenchimento das vagas remanescentes não ocupadas no Edital nº 01/2026 (confira AQUI o documento).

O chamamento é direcionado aos professores efetivos da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo. O período de adesão foi aberto nesta terça-feira (24) e segue até o dia 03 de março de 2026. Os interessados devem acessar o edital, disponível na íntegra no Portal Seleção (acesso AQUI o site), onde constam as regras, os critérios e as orientações para participação no Programa.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou que o Programa Mais Professores para o Brasil foi instituído com o objetivo de promover a valorização e a qualificação do magistério da educação básica, além de incentivar o ingresso e a permanência na carreira docente. Lançado em janeiro de 2025, o programa é desenvolvido em regime de colaboração entre o Governo Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal.

Ainda segundo o secretário, a adesão ao programa reforça o compromisso do Espírito Santo com a valorização docente. “O professor é o principal agente da aprendizagem. Investir na formação, no reconhecimento e na criação de melhores condições para o exercício da docência é uma estratégia fundamental para avançarmos na qualidade da educação pública”, destacou.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

[email protected]

Cícero Giuri | [email protected]

(27) 3636-7888 / 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES