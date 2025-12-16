Sedu promove II Festival Orquestra de Violões Música na Rede com participação de estudantes de 34 municípios

A Secretaria da Educação (Sedu) promove, nesta terça-feira (16), o II Festival Orquestra de Violões Música na Rede, um encontro que evidencia a música como instrumento de aprendizagem, integração e transformação social. O evento será realizado das 14h às 16h, no Centro de Celebrações, em Vitória, e reunirá estudantes de 69 orquestras de 34 municípios capixabas. Ao todo, cerca de 1.200 integrantes participarão de uma apresentação coletiva que simboliza o resultado de meses de dedicação, estudo e trabalho em equipe desenvolvidos nas escolas da Rede Pública Estadual.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, mais do que um espetáculo musical, o Festival reafirma o compromisso do Governo do Estado com a educação integral, ao reconhecer a música como uma linguagem capaz de fortalecer vínculos, despertar sensibilidades e ampliar horizontes.

“Cada acorde apresentado traduz histórias de estudantes e educadores que encontraram no violão um meio de expressão, convivência e construção coletiva do conhecimento, contribuindo para transformar o ambiente escolar em um espaço de cultura e pertencimento”, afirmou o secretário.

A iniciativa integra o Programa Música na Rede, por meio do Projeto Orquestra de Violões nas Escolas, que atende, anualmente, cerca de 3 mil alunos em 65 escolas públicas de 34 municípios do Espírito Santo. O projeto oferece formação musical gratuita e contribui para o desenvolvimento de competências socioemocionais, como cooperação, disciplina e criatividade, além de valorizar a identidade cultural capixaba e incentivar a descoberta de novos talentos.

O II Festival Orquestra de Violões Música na Rede simboliza a união dessas trajetórias individuais em uma grande orquestra de possibilidades, reafirmando o papel da música na educação pública e celebrando a diversidade, o empenho e o talento que ecoam por todo o Espírito Santo.

Serviço:

II Festival Orquestra de Violões Música na Rede

16/12 (terça-feira)

14 horas

Centro de Celebrações – Avenida José Maria Vivacqua Santos (Avenida Norte-Sul), nº 720, Jardim Camburi, Vitória/ES.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

[email protected]

Cícero Giuri | [email protected]

(27) 3636-7888 / 3636-7707