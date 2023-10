Sedu promove aulões preparatórios para o Enem

Com a aproximação da data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria da Educação (Sedu) tem ofertado aos estudantes da Rede Pública Estadual o curso preparatório, por meio de aulas planejadas de acordo com a matriz de referência da avaliação que será realizada nos dias 05 e 12 de novembro.

A assessora de Programas e Projetos, responsável pela ação, Natalia de Oliveira Vieira Paresqui, destacou que a iniciativa busca oferecer uma educação equitativa e de qualidade aos jovens capixabas. “Os Aulões do Pré-Enem desempenham um papel fundamental na preparação dos estudantes, oferecendo uma revisão abrangente, orientação estratégica e apoio emocional, tudo com o objetivo de ajudá-los a obter um bom desempenho no Enem e, consequentemente, melhores oportunidades de ingresso em instituições de Ensino Superior”, contou a servidora.

Entre os meses de agosto e setembro, as escolas polo Afonso Cláudio, Linhares, Colatina, Guarapari, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí, receberam alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio e na 2ª ou 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para revisar conteúdos de Ciências Humanas, Códigos e Linguagens e Redação.

Ao todo, até a data de realização da prova, estão sendo ofertadas 6 mil vagas, no formato hibrido ou exclusivamente on-line, distribuídas nos 78 municípios do Estado.

Próximas datas:

Polo Carapina

Códigos e Linguagens e Redação – 07/10

Ciências Humanas – 28/10

Polo Vila Velha

Ciências Humanas – 19/10

Polo Afonso Cláudio

Ciências da Natureza, Códigos e Linguagens e Redação – 28/10

Ciências da Natureza e Matemática – 30/10

Polo Colatina

Ciências Humanas – 21/10

Códigos e Linguagens e Redação – 30/10

Polo Cariacica

Ciências da Natureza – 21/10

Ciências Humanas – 30/10

Polo Linhares

Ciências da Natureza, Códigos e Linguagens e Redação – 28/10

Ciências Humanas – 30/10

Polo Cachoeiro de Itapemirim

Ciências da Natureza – 21/10

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Iris Carolina/ Geiza Ardiçon/ Soraia Camata/ Cícero Giuri

[email protected] / [email protected]

(27) 3636-7705/ 3636-7706/ 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES