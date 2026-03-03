Sedu lança Portal de Questões

Em meio às transformações digitais que vêm impactando a educação, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa terça-feira (03), uma ferramenta inovadora para apoiar professores e estudantes da Rede Pública Estadual: o Portal de Questões da Sedu. A plataforma foi desenvolvida para ser um espaço intuitivo, prático e eficiente, onde tecnologia e pedagogia caminham juntas, com um objetivo comum: fortalecer o processo de ensino e aprendizagem.

Ao acessar o Portal, o professor encontra um aliado no planejamento de suas rotinas em sala de aula. A partir de um banco estruturado de questões, que reúne itens do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes/Paebes Alfa), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da Avaliação de Monitoramento da Aprendizagem (AMA), entre outros, é possível criar atividades personalizadas em poucos cliques, seja em formato PDF para impressão ou para aplicação on-line.

O sistema permite selecionar questões por componentes curriculares (inicialmente Língua Portuguesa e Matemática), descritores e níveis de dificuldade. Além disso, disponibiliza recursos como embaralhamento de alternativas, cabeçalho automático e chave de resposta, facilitando a correção.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, além de elaborar atividades, os professores podem acompanhar, em tempo real, o desempenho dos estudantes, contando com dados que auxiliam na tomada de decisões pedagógicas e na definição de estratégias de ensino. Ele ressaltou ainda que cada escola e turma já estão automaticamente cadastradas no Portal, a partir do registro no Seges, garantindo mais agilidade e organização ao processo.

Já para os estudantes, o ambiente digital se apresenta como um espaço de aprendizagem contínua, permitindo responder atividades, revisar acertos e erros, visualizar a resposta correta e, assim, favorecer a consolidação de habilidades e estimular a autonomia.

Ainda segundo o secretário, o Portal foi construído para ser um parceiro na jornada pedagógica, oferecendo mais autonomia aos professores e ampliando as oportunidades de aprendizado dos estudantes.

“Nosso foco é colocar a tecnologia a serviço da educação, criando condições para que o professor tenha mais tempo para o que realmente importa: o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Queremos que cada estudante se sinta protagonista da própria aprendizagem, com acesso a recursos que estimulam a autonomia, o pensamento crítico e a consolidação de habilidades. O Portal de Questões é mais do que uma ferramenta digital: é um parceiro na construção de uma educação mais eficiente, inclusiva e transformadora”, reforçou o secretário Vitor de Angelo.

– Para conferir a nova ferramenta, o Portal de Questões (Clique AQUI)

Em caso de dúvidas, acesse os manuais de apoio do Estudante e Professor ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

