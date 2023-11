Sedu lança livro sobre Educação em Tempo Integral

A Secretaria da Educação (Sedu) lançou, na última sexta-feira (10), o livro intitulado “Modelo Pedagógico da Educação em Tempo Integral do Espírito Santo”, produzido por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino em Tempo Integral (Proeti). O evento foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Marcelino Biancardi, em Iconha.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, descreveu a trajetória do Programa e, ao final, fez a entrega simbólica do livro à diretora Lizie Pacheco, da EMEFTI Bem-Viver, de São Gabriel da Palha.

Para o assessor da Sedu, Gledson Figueiredo, o lançamento desse livro é um marco para a Educação Capixaba. “Esse é um instrumento que as redes municipais de ensino poderão utilizar para uma melhor compreensão do modelo pedagógico da Educação em Tempo Integral, sendo assim, uma ferramenta de trabalho importante para a melhoria da qualidade da Educação ofertada nessas unidades de ensino”, disse o assessor.

Na ocasião, foi realizada uma apresentação cultural pelos estudantes da EMEFTI Marcelino Biancardi.

O livro poderá ser acessado, em breve, no site do Currículo do Espírito Santo: https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/.

Proeti

O Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti) visa ao cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional e Estadual de Educação, que objetiva oferecer Educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica. Com o Programa, o Governo do Estado passa a oferecer apoio às redes municipais para a criação e ampliação da oferta dessa modalidade de ensino. O foco será a melhoria da aprendizagem do estudante em nível estadual por meio das metodologias da Educação em Tempo Integral, bem como, estabelecer uma estratégia conjunta de expansão dessa modalidade de ensino, desenvolvendo um modelo unificado e capixaba.

Informações à Imprensa:

Comunicação da Sedu

Íris Carolina/ Geiza Ardiçon

[email protected]

(27) 3636-7707/ 3636-7706/ 3636-7705

Fonte: GOVERNO ES