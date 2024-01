Sedu lança Diretrizes Operacionais e Pedagógicas de Certificação Escola do Futuro 2024

Com o intuito de fomentar a tecnologia não apenas como uma ferramenta, mas integrá-la com as práticas do cotidiano dos professores, das ações da equipe gestora e, principalmente, com a aprendizagem dos estudantes, a Secretaria da Educação (Sedu) anunciou o lançamento das Diretrizes Operacionais e Pedagógicas de Certificação Escola do Futuro 2024 — clique AQUI e confira.

O programa visa a expandir a infraestrutura tecnológica das escolas, promover metodologias inovadoras e tecnologias ao dia a dia escolar, e elevar a cultura digital por meio de práticas que coloquem os estudantes no centro do processo de aprendizagem.

“A Certificação Escola do Futuro é mais do que um reconhecimento, é um compromisso com uma educação atualizada, conectada e relevante para o mundo em constante transformação”, pontuou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

A gerente de Qualificação Profissional do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope), Bianca Silva Santana, uma das responsáveis pela elaboração do material, explicou que as diretrizes buscam fornecer subsídios para as equipes escolares em prol do desenvolvimento de estudantes cada vez mais criativos, autônomos e conectados, promovendo habilidades críticas e responsáveis no uso das tecnologias.

