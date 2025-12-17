Sedu lança 5ª edição de e-book com práticas pedagógicas inovadoras das Escolas do Futuro

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu), por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope) e do Programa Escola do Futuro, lançou a 5ª edição do e-book “Práticas Exitosas para uma Educação Inovadora”, publicação que reúne e sistematiza experiências pedagógicas desenvolvidas pelas Escolas do Futuro em diferentes municípios capixabas. A iniciativa consolida um ano de crescimento expressivo na produção e no compartilhamento de práticas educacionais inovadoras, com a publicação de três e-books ao longo de 2025.

A ação tem como objetivo registrar, valorizar e divulgar práticas pedagógicas exitosas, fortalecendo a cultura digital, o uso de metodologias ativas e a formação continuada dos profissionais da educação. A publicação também incentiva que novas experiências sejam desenvolvidas, socializadas e incorporadas ao cotidiano escolar, ampliando o impacto das ações inovadoras na Rede Estadual.

A 5ª edição do e-book reúne quase 100 práticas documentadas, com a participação de mais de 150 autores, entre professores, Professores Coordenadores de Inovação (PCIs) e equipes escolares. As experiências contemplam todas as grandes áreas da Educação Básica, além de práticas interdisciplinares, ações do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Formação Técnica e Profissional e iniciativas desenvolvidas pelos PCIs, ampliando o repertório metodológico das escolas e dando visibilidade a experiências reconhecidas em eventos estaduais e nacionais.

As práticas registradas demonstram contribuições diretas para a aprendizagem dos estudantes, ao fortalecer o protagonismo estudantil, ampliar a autonomia e estimular o pensamento crítico e colaborativo. As experiências envolvem o uso de tecnologias educacionais e metodologias como cultura maker, inteligência artificial, gamificação, projetos integradores, rotação por estações e narrativas digitais, impactando positivamente o engajamento e a participação dos alunos.

Entre os diferenciais da ação, destaca-se o crescimento significativo da produção de práticas inovadoras em 2025, a diversidade de áreas contempladas e a inclusão de experiências premiadas em mostras científicas, feiras, competições de robótica, jornadas de foguetes e eventos nacionais de inovação. A participação de autores com diferentes perfis e funções evidencia o fortalecimento de uma rede colaborativa entre as Escolas do Futuro.

Para a gerente de Qualificação Profissional, Karina Garcia Alves Zago, a publicação se consolida como uma referência para a Rede Estadual. “Os e-books de práticas exitosas demonstram não apenas o engajamento dos profissionais, mas também a capacidade das escolas de produzir soluções pedagógicas criativas, relevantes e alinhadas às competências essenciais para o século XXI. Celebramos o crescimento expressivo registrado em 2025 e seguimos fortalecendo, por meio da formação continuada, o trabalho que dá visibilidade aos nossos educadores”, destacou.

Já para a gerente de Estudos, Pesquisa, Qualificação e Desenvolvimento dos Profissionais do Magistério, Elimar Ponzzo Dutra Leal, este ebook é uma forma de registrar e valorizar as práticas dos atores que constroem o programa cotidianamente nas escolas, sendo uma estratégia importante de compartilhamento entre pares, fortalecendo o eixo formativo do Programa Escola do Futuro.

O material está disponível e ser acessado pelo link: https://drive.google.com/drive/folders/1in18pJya9FabY0yJKKV7J0eb1kqF5FIJ?usp=sharing

