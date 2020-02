Sedu lança Chamada Pública da agricultura familiar

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira (20), o edital de Processo Seletivo Simplificado nº 08/2020, que abre vagas, em regime de designação temporária, para o cargo de cuidador para atendimento a alunos com deficiência.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, pelo site www.selecao.es.gov.br, entre as 14h do dia 27/02/2020 e às 17h do dia 04/03/2020. Vale lembrar que os candidatos que se inscreverem neste processo serão chamados de acordo com as necessidades da Sedu.

Os cuidadores atuam junto à equipe escolar, no apoio necessário aos estudantes com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) que, em decorrência de necessidades específicas, necessitam de mediação nas atividades de alimentação, locomoção/mobilidade e higienização e necessidades correlatas.

Cabe a eles acompanhar e auxiliar o (a) estudante com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ela tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) atendidas. A carga horária é de 30 horas semanais e o subsídio de R$ 1.039,00 para atuação nas escolas de tempo parcial e carga horária de 40 horas semanais e subsídio de 1.385,33 para atuação nas escolas de tempo integral.

Mais informações: 36367667

