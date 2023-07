Sedu inicia período de aplicação da ‘Avaliação de Fluência em Leitura 2023’

A Secretaria da Educação (Sedu) deu início, nessa terça-feira (04), ao período de aplicação da Avaliação de Fluência em Leitura 2023, nas escolas estaduais e municipais. O objetivo da ação é aferir o desempenho dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental no processo de aprendizagem do código alfabético da Língua Portuguesa.

A Avaliação, que segue até esta sexta-feira (07), é realizada com cada estudante, individualmente, por meio da utilização de um caderno de teste e um aplicativo próprio (sistema operacional Android) capaz de gravar as etapas de leitura das palavras, pseudopalavras e textos. Após a gravação das etapas do teste, os áudios são sincronizados e enviados para correção e análise.

Os resultados da Avaliação da Fluência em Leitura, além de serem utilizados na implementação de políticas públicas, permitem avaliar o nível de alfabetização de cada estudante e promover ações nas escolas que contribuam para o processo de aprendizagem.

A Avaliação de Fluência em Leitura é promovida pela Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Associação Bem Comum e o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF).

Assista ao vídeo de divulgação: https://drive.google.com/file/d/1Ipte0LoKjzbihlKM05nkrfa1vTqj2RPe/view?usp=drive_link

