Sedu inicia chamamento público para seleção de materiais didáticos voltados à Tecnologia e Pensamento Computacional e à Cultura de Paz e Segurança Escolar

A Secretaria da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o Chamamento Público nº 03/2025, que visa à seleção de Materiais Didáticos Complementares (MDC) voltados ao desenvolvimento de projetos transdisciplinares nas áreas de Tecnologia e Pensamento Computacional e da Cultura de Paz e Segurança Escolar.

A iniciativa faz parte das ações da Subsecretaria de Educação Básica e Profissional e da Gerência de Ensino Médio. O objetivo é fortalecer o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas públicas estaduais, em alinhamento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo do Espírito Santo.

Os materiais selecionados poderão compor acervos utilizados por estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio da Rede Estadual, e deverão contemplar livros impressos e digitais, recursos audiovisuais e propostas de formação para professores.

As inscrições vão até o dia 10 de julho e podem ser feitas presencialmente, no Protocolo da Sedu, ou via Correios, conforme orientações disponíveis no edital. A participação é gratuita e cada instituição proponente pode inscrever quantas propostas desejar.

A publicação do edital, cronograma completo e demais informações estão disponíveis no site da Sedu. Clique aqui para conferir.

Para mais informações, entre em contato com a Gerência de Ensino Médio: [email protected]

