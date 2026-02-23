Sedu inicia Chamadão da EJA com mobilização em todo o Espírito Santo

A Secretaria da Educação (Sedu) iniciou, nesta segunda-feira (23), o Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, uma mobilização estadual voltada à ampliação de matrículas e ao fortalecimento do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA).

Durante a abertura oficial da ação, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou a importância da iniciativa para garantir o direito à educação ao longo da vida. “A Educação de Jovens e Adultos representa uma nova oportunidade para quem precisou interromper os estudos. O Chamadão é um esforço coletivo para buscar esses estudantes, mostrar que a escola está de portas abertas e reafirmar o compromisso do Estado com a inclusão, a qualificação e a transformação social por meio da educação”, destacou o secretário.

Após a solenidade, ainda nesta segunda-feira (23), será realizada, nas sedes administrativas da Secretaria e nas Superintendências Regionais de Educação (SRE), a primeira ação da campanha de 2026, a “AdesivEJA”, mobilizando as equipes e reforçando a identidade visual da iniciativa.

As ações seguem em locais estratégicos da Grande Vitória até o dia 06 de março, com panfletagens e abordagens em avenidas de grande circulação, feiras populares, terminais rodoviários e no sistema aquaviário. “A proposta é levar informação diretamente ao público que deseja retomar os estudos e concluir o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio”, acrescentou o secretário.

A gerente de Educação de Jovens e Adultos, Mariana Berger, destacou que a mobilização passará por pontos como a Avenida Expedito Garcia, em Cariacica; a Avenida Central, na Serra; e a região da Vila Rubim, em Vitória. Também estão previstas ações nas feiras da Glória, em Vila Velha; Porto Canoa e Mestre Álvaro, na Serra; Alto Lage e Bela Aurora, em Cariacica; além de Joana D’Arc, em Vitória.

“A mobilização começa pela Grande Vitória, mas, na próxima semana, as ações serão ampliadas para municípios do interior do Estado, com o envolvimento das Superintendências Regionais e das escolas. A proposta é garantir que a informação chegue a todos os territórios capixabas, fortalecendo a EJA em todo o Espírito Santo”, afirmou a gerente.



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

[email protected]

Cícero Giuri | [email protected]

(27) 3636-7888 / 3636-7707