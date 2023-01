Sedu fomenta protocolo de Interposição de Recurso para o Paebes 2022

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Gerência de Avaliação (GEA), divulgou o documento que permitirá ao diretor escolar ou representante da escola designado pela Superintendência Regional de Educação (SRE) e/ou pela Secretaria Municipal da Educação, a realizar pedido de revisão dos resultados do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes/Paebes Alfa), que está previso para ser divulgado no dia 02 de fevereiro deste ano.

Link de acesso ao protocolo de Interposição de Recursos: https://drive.google.com/drive/folders/1VWVARjGassPKGCUYasqcSTUJhXqfQVDU?usp=share_link.

A Interposição de Recursos está prevista na Portaria Sedu Nº 003-R, de 13 de janeiro de 2023, que reestrutura o Sistema Capixaba de Avaliação da Educação Básica (SICAEB), e trata, em seu capítulo V, dos resultados do Paebes/Paebes Alfa e da possibilidade de interposição de recursos.

