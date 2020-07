Sedu envia diretrizes às escolas sobre a carga horária contabilizada pelas APNPs

.

A Secretaria de Turismo (Setur) iniciou, na manhã desta quarta-feira (08), o 1º Encontro Virtual Rumo à Retomada da Economia do Turismo. Os encontros reúnem lideranças municipais das dez regiões turísticas do Espírito Santo, além de prefeitos, secretários municipais, representantes da Instância de Governança e empresários da Região Turística Doce Terra Morena.

Na pauta, foram divulgados os resultados da nova edição da pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo capixaba sobre os impactos da pandemia no setor e as orientações sobre acesso ao Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), as linhas de crédito especiais para o setor e toda orientação sobre os protocolos sanitários de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19), bem como o acesso ao selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”, criado pelo Ministério do Turismo e recomendado pelo Governo do Estado.

“Este é um importante momento de diálogo com os prefeitos, secretários municipais, responsáveis pelas Instâncias de Governança e os empresários locais, no sentido de colaborar com o acesso às informações e serviços disponibilizados pelo governo”, comenta o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.



De acordo com o Mapa do Turismo Brasileiro, a Região Doce Terra Morena reúne os municípios de Montanha e Mucurici, mas no evento também participaram representantes dos municípios de Boa Esperança, Pinheiros e Porto Belo, que compõem o consórcio da região, o PRODNORTE. “Nossa intenção é colaborar com o desenvolvimento da região para que, cada vez mais, o nosso Espírito Santo esteja mais qualificado e preparado para receber turistas de todo o lugar”, enfatizou o secretário Dorval Uliana.



Participaram da atividade a prefeita de Montanhas, Iracy Carvalho Machado Fernandes Baltar, o prefeito de Mucurici, Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior; Sergio Murilo Moreira Coelho, prefeito de Porto Belo; Lauro Vieira da Silva, prefeito de Boa Esperança, e Arnóbio Pinheiro Silva, de Pinheiros. A responsável pela instância de Governança da Região Turística Doce Terra Morena Cristiane Guimarães também esteve no encontro, assim como os secretários municipais de Turismo.

Confira o calendário dos próximos encontros:

Dia 09 – 10h – Região Turística – Montanhas Capixabas

15h- Região Turística Imigrantes

Dia 10 – 16h – Região Turística Doce Pontões Capixabas

Dia 14 – 10h – Região Turística Costa e da Imigração

Dia 15 – 15h – Região Turística Verde e das Águas

