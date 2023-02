Sedu divulga resultados do Paebes/Paebes Alfa 2022 nesta quinta-feira (02)

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Gerência de Avaliação (GEA), em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), divulga, nesta quinta-feira (02), os resultados do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes/Paebes Alfa) 2022.

Os resultados podem ser acessados na Plataforma de Avaliação e Monitoramento da Educação Básica do Espírito Santo, pelo link https://avaliacaoemonitoramentoespiritosanto.caeddigital.net/#!/login

Acesse também:

Link ao protocolo de Interposição de Recursos: https://drive.google.com/drive/folders/1VWVARjGassPKGCUYasqcSTUJhXqfQVDU?usp=share_link.

Paebes

O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes e Paebes Alfa) tem o objetivo de avaliar o processo de apropriação e consolidação das habilidades desenvolvidas pelos estudantes ao final de cada etapa. Os resultados são importantes para gestores e professores no planejamento de ações pedagógicas que visem à melhoria do aprendizado e forneçam indicadores que norteiem a implementação, a (re)formulação e o monitoramento de políticas educacionais voltadas à promoção da equidade e da qualidade da educação capixaba.

