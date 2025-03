Sedu divulga resultado final de processo seletivo para a contratação de professores conteudistas

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta quinta-feira (06), o resultado final da segunda etapa do Edital nº 07/2025 (Clique AQUI e acesse a lista). O processo seletivo visa à contratação de professores conteudistas para atuarem na elaboração de materiais didático-pedagógicos em formações relacionadas à Educação Antirracista, do Campo, Indígena e Quilombola em 2025.

De acordo com a gerente do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope), Bianca da Silva Santana, a proposta é selecionar profissionais qualificados para colaborar na elaboração de materiais, bem como na mediação dos encontros síncronos promovidos em parceria com a gerência de Educação Antirracista, do Campo, Indígena e Quilombola (Geaciq).

Dúvidas e esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio do e-mail [email protected].

