Sedu divulga resultado do processo seletivo para curso técnico de Nível Médio em Agropecuária

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta segunda-feira (13), o resultado do processo seletivo para o curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária, que será ofertado em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Santa Teresa. Clique AQUI e confira o resultado.

O processo seletivo realizado por meio do Edital nº 34/2023 e contou com os seguintes critérios de classificação:

a) Ter cursado todo o Ensino Fundamental I – Anos Iniciais (1° ao 5° ano), ou equivalente, em escola pública;

b) Ter cursado todo o Ensino Fundamental II – Anos Finais (6° ao 9° ano), ou equivalente, em escola pública;

c) Ter cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

d) Residir em região atendida pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Nos casos de empate de pontuação final, foram obedecidos os critérios a seguir, aplicáveis na seguinte ordem:

a) Ter idade mais avançada, considerando dia, mês e ano;

b) Ter cadastro no CadÚnico;

c) Ter cursado todo o Ensino Fundamental II – Anos Finais (6° ao 9° ano), ou equivalente, em escola pública;

d) Ordem na inscrição, prevalecendo o candidato que se inscreveu primeiro, considerando segundo, minuto, hora e dia.

A comprovação dos documentos exigidos pelo edital, devem ser apresentados, a partir desta terça-feira (14) até a próxima sexta-feira (17), das 8h às 16h, na secretaria da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Frederico Pretti.

O resultado final será divulgado a partir das 17 horas do próximo dia 24 de novembro, no site da Sedu e no site Seleção Aluno, bem como nos canais oficiais de comunicação utilizados pelas escolas da Superintendência Regional de Educação (SRE) de Carapina.

Link de acesso ao resultado final: https://selecaoaluno.es.gov.br/Pronatec/?tipo=12

As matrículas serão realizadas no Ifes – Campus Santa Teresa. Confira AQUI o cronograma completo.

