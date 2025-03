Sedu divulga resultado de inscrições para o Programa Pré-Enem

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta quarta-feira (12), o resultado das inscrições para o Programa Pré-Enem Espírito Santo 2025. Este ano, as oportunidades estão distribuídas entre 13 escolas-polo da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, abrangendo todas as Superintendências Regionais de Educação (SRE), com total de 2.240 vagas. O curso tem previsão de início a partir do próximo dia 31.

Os estudantes devem consultar sua classificação no site https://selecaoaluno.es.gov.br/

As listas estão separadas por escola-polo e modalidade (on-line ou presencial). Para realizar a matrícula, os estudantes classificados devem acessar os formulários indicados nas listas de classificação para enviar a documentação, conforme Edital. O período de matrículas encerra-se dia 21 de março de 2025. Candidatos suplentes serão chamados posteriormente pelos coordenadores de polo, conforme surgimento de vagas.

Pré-Enem

O Programa tem por objetivo preparar os estudantes para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas são desenvolvidas de acordo com a atual matriz de referência da prova, ocorrendo em turmas de modalidade presencial e turmas de modalidade on-line síncrona, todas no turno noturno durante a semana, além de aulões presenciais aos sábados.

