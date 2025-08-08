Sedu divulga resultado das vagas remanescentes do programa Pré-Enem

As oportunidades para reforçar a preparação rumo ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continuam. Foi divulgado, nesta quinta-feira (07), o resultado da chamada para preenchimento das vagas remanescentes do Programa Pré-Enem Espírito Santo 2025. A lista dos classificados está disponível no site da Secretaria da Educação (Sedu) e apresenta os candidatos selecionados com base no número de ID, em respeito à privacidade dos estudantes.

O curso, ofertado gratuitamente, combina aulas presenciais e on-line, com encontros planejados para fortalecer os estudos de quem está na reta final da Educação Básica. Os estudantes classificados para as vagas remanescentes devem iniciar as aulas a partir do dia 11 de agosto, conforme os dias de funcionamento da escola polo para a qual foram direcionados.

Para os estudantes selecionados para as turmas presenciais, é necessário apresentar, no primeiro dia de aula, o Termo de Compromisso preenchido e assinado, diretamente na unidade onde participarão do curso. Já os estudantes das turmas on-line receberão, em seus e-mails institucionais (@aluno.edu.es.gov.br), as orientações sobre o início das aulas, incluindo o link de acesso às transmissões.

É fundamental que todos os classificados — tanto para as turmas presenciais quanto para as on-line — fiquem atentos ao e-mail institucional, por meio do qual serão enviadas informações importantes sobre o curso.

O resultado está disponivel clicando AQUI.

O Programa Pré-Enem é uma iniciativa do Governo do Estado voltada a estudantes da 3ª série do Ensino Médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com uma metodologia alinhada à matriz de referência do Enem, o curso oferece aulas presenciais no contraturno, encontros síncronos pela plataforma Google Meet, aulões aos sábados, orientação de estudos, acesso a videoaulas e ferramentas para produção e correção de redações.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, reforça o papel estratégico da iniciativa: “Mais do que um reforço escolar, o Pré-Enem é uma oportunidade de transformação. Nosso objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior, preparando os estudantes.”

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

[email protected]

Deborah Hemerly | [email protected]

Cícero Giuri | [email protected]

(27) 3636-7888 / 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES