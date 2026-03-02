Sedu divulga orientações de acessibilidade para estudantes da Educação Especial nas Avaliações Estaduais

A Secretaria da Educação (Sedu) disponibilizou à Rede Pública Estadual de Ensino orientações específicas de acessibilidade destinadas aos estudantes que fazem parte do público-alvo da Educação Especial que participarão das Avaliações Estaduais (clique AQUI e confira o documento completo).

As orientações têm como objetivo garantir condições equitativas de participação, assegurando que todos os estudantes realizem as avaliações com os recursos e apoios necessários, conforme suas especificidades. A iniciativa reforça o compromisso da Sedu com a promoção da educação inclusiva e com a garantia do direito à aprendizagem e à avaliação em condições de igualdade.

Entre as medidas previstas estão a oferta de atendimento especializado, adequações no formato das provas, a concessão de tempo adicional e a disponibilização de profissionais de apoio, como ledor, transcritor e intérprete de Libras, quando devidamente indicados. O documento também estabelece que as escolas devem organizar previamente os atendimentos, assegurando que todos os recursos de acessibilidade estejam disponíveis nos dias de aplicação das avaliações.

Para o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, a iniciativa fortalece a política de inclusão desenvolvida pela Rede Estadual. “Garantir acessibilidade nas avaliações é assegurar que cada estudante tenha a oportunidade de demonstrar o que aprendeu ao longo do processo pedagógico. Nosso compromisso é com uma educação pública que reconhece as diferenças e oferece as condições necessárias para que todos avancem”, afirmou.

Já a gerente de Avaliação da Sedu, Bianca Silva Santana, destacou que, nas unidades de ensino, as equipes gestoras já iniciaram o planejamento para atender às especificidades de cada estudante, com a análise de laudos e registros pedagógicos, bem como a definição dos apoios necessários. A organização antecipada visa garantir segurança, tranquilidade e condições adequadas para que os estudantes possam demonstrar seus conhecimentos.

“Promover a acessibilidade não é apenas uma medida técnica, é uma decisão institucional que reafirma nosso compromisso com a equidade e com o direito de cada estudante de demonstrar suas aprendizagens”, completou a gerente.

