Sedu divulga índice de merecimento para o Bônus Desempenho 2020

.

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) contratou uma empresa para dar suporte técnico e treinamento, com foco no uso de plataforma de webconferência, webinar e streaming de áudio e vídeo. O contrato entrou em vigor, nessa quinta-feira (27), e tem a duração de um ano, com possibilidade de prorrogação.

O investimento tem como objetivo facilitar a comunicação nos órgãos estaduais, evitando que haja deslocamentos de servidores públicos para reuniões no interior e na Grande Vitória. A medida também tem como foco contribuir para a redução de despesas com combustíveis e diárias de servidores públicos estaduais.

Na avaliação do presidente do Prodest, Tasso Lugon, a contratação é um passo importante para tornar mais moderno e ágil o Poder Executivo Estadual. “Com a possibilidade de fazer reuniões on-line, os funcionários públicos terão mais tempo para resolver as demandas do dia a dia. Isso é muito importante para aumentar a produtividade e, consequentemente, melhorar o desempenho”, enfatizou.

De acordo com Lugon, a contratação foi precedida de uma análise sobre a viabilidade de contar com uma plataforma segura e que evite, ao máximo, o acesso indevido de terceiros. “Sabemos como é fundamental adotar procedimentos voltados para a segurança da informação. Com certeza, fizemos uma boa escolha que vai proporcionar excelentes resultados para o Governo”, acrescentou.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Prodest

Eric Lopes Menequini / Vanessa Dias

(27) 3636-7159

[email protected]