Sedu divulga classificados do Programa Bolsa Estágio

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nesta quarta-feira (10), o resultado do processo seletivo simplificado referente ao Edital nº 015/2023 do ‘Programa Bolsa Estágio Formação Docente’. A convocações dos estudantes, segundo classificação, para escolha da vaga de estágio nas escolas da Rede Pública Estadual começa na próxima quarta-feira (17) e o início das atividades está previsto para junho.

O Programa é coordenado pelo Centro de Formação dos Profissionais do Espírito Santo (Cefope), todavia, as inscrições, classificação, convocação e direcionamento dos estudantes para as escolas da Rede Estadual estão sob gerenciamento do agente de integração em atuação, a empresa ‘Super Estágios’.

Para esclarecimentos de dúvidas acerca das próximas etapas, os interessados deverão contatar o agente de integração “Super Estágios”, pelo e-mail: [email protected]

Para acessar a lista de classificação, clique aqui.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Geiza Ardiçon

[email protected]

(27) 3636-7888