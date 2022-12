Sedu convoca para posse candidatos nomeados para cargo de Agente de Suporte Educacional

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (19), o Edital nº 23/2022, que convoca para a posse os candidatos nomeados para o cargo de Agente de Suporte Educacional, aprovados no concurso público Seger/Sedu nº 001/2022.

Os candidatos devem:

– Habilitar conta do Acesso Cidadão para viabilizar envio e assinatura eletrônica dos documentos para fins de posse;

– Enviar os documentos via sistema E-Docs, a partir desta segunda-feira (19) até as 10 horas do dia 26 de dezembro de 2022;

– Realizar os exames de saúde e Perícia Médica;

– Comparecer a partir do dia 02/01/2023 na Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espirito Santo (Preves);

– Comparecer para Escolha de Posto de Trabalho.

Saiba mais lendo o Edital nº 23/2022

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini/ Soraia Camata

Fonte: Governo ES