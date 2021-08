Sedu avalia fluência em leitura dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental

A Secretaria da Educação (Sedu) deu início, nessa segunda-feira (16), à aplicação da Avaliação da Fluência em Leitura para os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, em todas as Escolas Estaduais e Municipais. A aplicação será realizada até o próximo dia 27 de agosto.

O objetivo da avaliação é aferir o desempenho dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental no processo de aprendizagem do código alfabético da Língua Portuguesa, aspecto fundamental para a alfabetização e o desenvolvimento da compreensão de textos escritos.

Após a aplicação da avaliação e divulgação dos resultados, será possível identificar o nível de fluência em que cada estudante se encontra, de modo que sejam desenvolvidas ações que consolidem o processo de alfabetização.

Avaliação da Fluência em Leitura

A Avaliação da Fluência em Leitura é uma das ações previstas no Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração (PARC) 2021, instituído no Espírito Santo a partir do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), que é uma iniciativa do Governo do Estado, com o objetivo de fortalecer a aprendizagem das crianças desde a Educação Infantil até as séries finais do Ensino Fundamental, desenvolvida a partir do estabelecimento de um regime de colaboração entre o Estado e as redes municipais de ensino.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata