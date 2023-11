Sedu abre processo seletivo para professores habilitados

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nesta terça-feira (21), o Edital nº 39/2023, que estabelece normas para seleção e contratação de professores habilitados para atuarem na Educação Básica, em regime de Designação Temporária (DT).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10 horas desta quarta-feira (22), até as 17 horas do próximo dia 28 de novembro. O candidato poderá realizar até duas inscrições diferentes, podendo optar por um município, um cargo e um componente curricular em cada inscrição.

O processo seletivo será realizado por meio das seguintes etapas: 1ª – Inscrição; 2ª – Chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais; e 3ª – Formalização do contrato de trabalho.

A remuneração varia entre R$ 3.125,30 e R$ 5.759,16, a depender da qualificação do profissional.

Esse processo seletivo terá validade até o final do ano letivo de 2024, podendo ser prorrogado por até 12 meses, a partir da data de publicação do Edital.

Serviço:

Processo Seletivo para contratação de professores habilitados em regime de Designação Temporária (DT)

Período de inscrição: 22 a 28 de novembro de 2023

Site: www.selecao.es.gov.br

Os interessados devem ler atentamente o Edital nº 39/2023, clicando AQUI.

Confira a retificação do Edital nº 39/2023 clicando AQUI.

Dúvidas com relação ao Edital devem ser enviadas para o e-mail [email protected].

