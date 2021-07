Sedu abre processo seletivo para docente-conteudista

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, na manhã desta quarta-feira (28), o Edital de Processo Seletivo n° 19/2021, que estabelece normas para contratação de profissionais graduados na área da saúde, segurança ou afins.

Para se inscrever, os interessados devem enviar a ficha de inscrição (Anexo I), exclusivamente via Sistema e-Docs, seguindo as orientações contidas no endereço eletrônico (Acesse AQUI), entre os dias 27 de julho e 16 de agosto.

O processo seletivo visa à contratação de profissionais para atendimento às demandas, com a finalidade de atuarem como docentes-conteudistas na produção de materiais didático-pedagógicos da Formação Noções Básicas em Primeiros-Socorros.

Confira o Edital nº 19/2021

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon