Sedu abre Processo Seletivo para contratar profissionais efetivos para atuarem na Unidade Central

A Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) está promovendo, nesta semana, duas turmas do curso “Excelência no Atendimento” para servidores da Secretaria Municipal de Nova Venécia, microrregião noroeste do Estado. Cerca 80 profissionais participam da capacitação, que é realizada na própria cidade.

A oferta integra o programa “Novas Competências na Gestão Municipal”, da Escola de Governo. O objetivo é levar soluções educacionais de forma itinerante a diversos territórios do Espírito Santo, contribuindo diretamente para o desenvolvendo pessoal e profissional dos participantes e gerando benefícios para a sociedade.

A primeira turma foi iniciada nessa terça-feira (11) e concluída na quarta-feira (12). Já a segunda turma começou nesta quinta-feira (13) e está em andamento. As atividades são comandadas pela mestre em Ciências da Educação, especialista em Docência do Ensino Superior e docente credenciada da Esesp, Viviane Reis.

Os encontros contam com a participação de recepcionistas das Unidades de Saúde, dos laboratórios, das farmácias, da fisioterapia, da Central de Regulação, entre outros, que diariamente lidam com pacientes e prestam orientações, fazem agendamentos e fazem o atendimento dos usuários dos serviços de saúde.

Entre os conteúdos abordados no curso estão temas como os princípios da qualidade no atendimento, os mecanismos de controle social, mediação de conflitos, melhoria do clima organizacional e comunicação com os diferentes públicos.

