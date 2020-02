Sedu abre processo seletivo para contratar cuidadores

A Secretaria da Educação (Sedu) realizou, nessa quinta-feira (20), a formação dos multiplicadores das escolas com oferta de Educação em Tempo Integral. O encontro foi fruto de uma parceria entre a Assessoria Especial de Educação em Tempo Integral, Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cepofe) e a Subgerência de Educação Profissional.

De acordo com o assessor de Tempo Integral, Marcelo Lema, participaram do encontro diretores e coordenadores pedagógicos das 62 escolas que puderam tirar dúvidas e reforçar as metodologias da educação integral. “Foi um momento de aprendizado e troca de experiências para a continuidade do trabalho neste ano de 2020, priorizando excelência e educação de qualidade”, disse Lema.

“A atividade aconteceu no CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo, em Vila Velha, integrando as ações de ampliação da Educação em Tempo Integral na rede estadual de ensino do Espírito Santo. Os 150 profissionais participantes foram capacitados para atuar nas 62 escolas do Modelo. Atualmente, a ação formativa mobiliza 2.010 profissionais da rede”, afirmou Mariana Pozzatti, do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope).