Sedu abre oferta de vagas semipresenciais no Núcleo Casa Sol Nascente

A Secretaria da Educação (Sedu) deu início, na manhã dessa segunda-feira (10), à oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Semipresencial no Núcleo Casa Sol Nascente, localizada no município da Serra. O espaço desempenha um papel fundamental na ressocialização de adolescentes e jovens, com idades entre 12 e 21 anos, que cumprem Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente (Rede AICA), tem como objetivo possibilitar maior flexibilidade aos estudantes, garantindo que possam conciliar os estudos com suas demais responsabilidades e desafios do cotidiano.

Segundo a gerente da Educação de Jovens e Adultos, Mariane Berger, a expectativa é que o Núcleo Casa Sol Nascente se consolide como um espaço de referência no atendimento educacional a essa população prioritária: “Mais do que ofertar ensino, a proposta busca proporcionar um caminho de novas possibilidades, fortalecendo a inclusão social e a garantia de direitos.”

A servidora destacou ainda que o espaço, que tem como referência o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de Vitória, amplia o acesso à educação, reconhece a importância do ensino como ferramenta de transformação social e busca proporcionar oportunidades reais de crescimento para essa população ao conectar políticas públicas à realidade desses adolescentes e jovens.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Iris Carolina Miguez

[email protected]

Deborah Hemerly

[email protected]

(27) 3636-7706 / 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES