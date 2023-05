Sedu abre inscrições para Projeto de Iniciação Científica de Matemática

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu o processo de seleção de estudantes das redes escolares públicas estadual e municipais do Espírito Santo para participarem do Projeto de Iniciação Científica de Matemática (PicMat) do Programa Matemática na Rede. Podem participar da seleção alunos matriculados no Ensino Fundamental (anos finais) e no Ensino Médio.

Estão sendo ofertadas 24 vagas para estudantes das redes escolares públicas estadual e municipais participarem dos encontros de aprofundamento de estudos em cada turma do PicMat, totalizando 1.848 vagas.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (29) e seguem até o dia 11 de junho de 2023. Para concorrer a uma vaga, o estudante deve preencher o Formulário de Inscrição on-line com os seus dados pessoais, dados escolares, nome do atual professor de Matemática e sua escolha por um PicMat. O Formulário de Inscrição on-line está disponível no site do Programa Matemática na Rede (www.matematicanarede.sedu.es.gov.br).

O processo de seleção acontecerá em três etapas: I – preenchimento do Formulário de Inscrição on-line (estudante) – eliminatória; II – classificação dos estudantes, por meio de ordem decrescente de idade, considerando a inscrição por PicMat, níveis e critérios de ofertas das vagas – classificatória; III – participação do responsável legal no 1º encontro presencial, no PicMat escolhido, para a realização da matrícula do estudante classificado – eliminatória.

O resultado final será divulgado no site do Programa Matemática na Rede (www.matematicanarede.sedu.es.gov.br), em ordem alfabética dos classificados, por PicMat, no dia 14 de junho de 2023, a partir das 16 horas. Serão convocados apenas os estudantes classificados, conforme o número de vagas por PicMat, para realizarem a matrícula e participarem do 1º Encontro no PicMat. Os demais estudantes classificados vão compor o cadastro de reserva para preenchimento de eventuais vagas remanescentes.

As matrículas serão realizadas no PicMat escolhido pelo estudante no ato da inscrição, considerando o dia e horário de funcionamento de cada PicMat. A matrícula consiste: I – na apresentação de documento oficial que comprove a data de nascimento; II – na comprovação de matrícula na rede escolar pública estadual ou municipal; III – na assinatura do Termo de Compromisso pelo responsável legal (pai ou mãe ou outro responsável legal), a ser disponibilizado pelo Professor do PicMat, no 1º encontro.

O estudante que não comparecer acompanhado do respectivo responsável legal para efetuar a matrícula no 1º encontro no PicMat será considerado desistente. Nesse caso, será convocado o estudante suplente, seguindo a ordem da lista de classificação. O estudante que, porventura, se desligar da rede pública de ensino terá sua matrícula cancelada no Projeto de Iniciação Científica de Matemática.

Saiba mais lendo o Edital nº 21/2023

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o telefone (27) 3636-7842 ou pelo e-mail do técnico responsável, Wellington Rosa de Azevedo ([email protected]).



