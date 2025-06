Sedu abre inscrições para Iniciação Científica On-line

Com o objetivo de oferecer aprofundamento de estudos em Matemática, a Secretaria da Educação (Sedu), por meio do programa “Matemática na Rede”, lançou, nesta segunda-feira (30), a Iniciação Científica On-line de Matemática (ICOM) 2025. A oportunidade, voltada para alunos matriculados no 6°, 7º, 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental ou 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio nas escolas das Redes Públicas Municipais ou Estadual do Espírito Santo, segue aberta até o preenchimento total das vagas ou até o próximo dia 06 de julho.

Para concorrer a uma das 100 vagas disponíveis, os interessados devem preencher um formulário on-line (Clique AQUI e acesse) e ter participado da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), com medalha, menção honrosa ou classificação para a segunda fase da edição 2025.

Segundo o coordenador do Programa Matemática na Rede, Wellington Rosa de Azevedo, a proposta é oferecer, de forma totalmente on-line, um espaço de aprofundamento teórico, resolução de problemas e troca de saberes com foco no pensamento lógico e na excelência acadêmica.

Divididos em quatro turmas, os encontros acontecerão via Google Meet: aos sábados pela manhã para as turmas 01, 02 e 03, e às quartas-feiras para a turma 04. Cada sessão será marcada por debates enriquecedores, explicações detalhadas de conteúdos e a resolução colaborativa de desafios matemáticos.

“Mais do que preparar para competições, o ICOM 2025 busca despertar o interesse contínuo pela Matemática e fortalecer a trajetória de estudantes que enxergam, nos números e fórmulas, o caminho para novos horizontes. A cada encontro, a certeza de que o conhecimento transforma vidas e que o talento, quando incentivado, vai muito além da sala de aula”, explicou o servidor Wellington Rosa de Azevedo.

