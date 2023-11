Sedu abre inscrições de Chamamento Público para seleção de obras de literatura infantil de autores Espírito-Santenses

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu o período de inscrição do Edital de Chamamento Público nº 001/2023 para seleção de obras de literatura infantil de autores Espírito-Santenses ou de autores que possuam como assunto obras de literatura infantil com o tema do Estado do Espírito Santo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2024, nos dias úteis, das 9h às 17 horas, diretamente no Setor de Protocolo da Sedu, localizada na Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia – CEP: 29056-085 – Vitória – ES.

Serão admitidas inscrições postadas nos Correios, desde que enviadas, exclusivamente, com Aviso de Recebimento (AR) para o endereço da Sedu, utilizando como destinatário “Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental – AE011”. Para as inscrições postadas nos Correios, serão consideradas a data da postagem e a chegada em tempo hábil para a avaliação dos títulos dentro do cronograma.

O chamamento faz parte das ações de fortalecimento da Política de Cooperação entre Estado e Municípios no âmbito do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes) e atendendo à necessidade de fomentar a produção literária infantil no Espírito Santo.

Saiba mais lendo o Edital de Chamamento Público nº 001/2023

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Íris Carolina/ Geiza Ardiçon

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES