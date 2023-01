SEDH vai funcionar em novo endereço a partir desta segunda-feira (30)

A partir de segunda-feira (30), a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) terá provisoriamente um novo endereço e vai funcionar, das 8h às18h, nos 3º e 4º andares do Edifício RS Trade Tower, na Praia do Canto, em Vitória.

Todos os servidores da Sedh estão voltados para o trabalho de organização da da nova sede. Neste período, os atendimentos de urgência serão realizados na Casa dos Direitos, na Rua General Osório, 83, Edifício Portugal, 16º andar, no Centro de Vitória.

Durante esse processo, os seguintes canais de comunicação estarão disponíveis para a população nos telefones (27) 3132-1820 e (27) 3132-1852. Também será possível fazer contato pelo e-mail [email protected].

“Informamos que nos próximos dias estaremos nos reunindo com todas as mesas diretoras dos conselhos ligados à SEDH, para discutir sobre o Planejamento Estratégico”, explicou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Serviço:

Nova localização da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH)

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 714, Edifício RS Trade Tower, Praia do Canto, Vitória. O prédio é o do Banco do Brasil.

Local: nos 3º e 4º andares.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no ES

Danielly Campos

(27) 3636-1330 e (27) 99231-5186

[email protected]

Fonte: Governo ES